Șefa Secției Clinice Cardiologie 1 din Sibiu, Gabriela Eminovici, a murit dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Reprezentanții spitalului in care medicul Gabriela Eminovici era zi de zi in slujba pacienților sai, au facut cumplitul anunț: „Dragi prieteni, cu mare tristețe va anunțam ca dna. Dr. Eminovici Gabriela, medicul șef al Secției Clinice Cardiologie I […]