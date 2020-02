Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Popescu, un medic ginecolog din Targoviste, a fost retinut, fiind acuzat de luare de mita. Barbatul ar fi cerut unei paciente 1.700 de lei pentru o operatie de cezariana, primind 1.400 de lei, din care 100 de lei a dat medicului anestezist si 50 de lei unei asistente. Deputatul USR Emanuel…

Foto: facebook Tanara insarcinata care l-a denunțat pe medicul ginecolog Gheorghe Popescu ar fi tratata discreționar de personalul spitalului in

- Un medic ginecolog de la Spitalul Județean din Targoviște a fost prins in flagrant de ofițerii Direcției Generale Anticorupție cand primea 1.400 lei de la soțul unei femei pe care urma sa o asiste la naștere, anunța Mediafax, citand surse judiciare. Suma ceruta inițial de medic ar fi fost de 1.750 de…

- Totul s-a intamplat, ieri, la spitalul din Targoviste, acolo unde femeia era programata pentru nastere. Fiind la a doua nastere si la a doua ocazie in care medicul ginecolog i-a cerut bani pentru a o asista, femeia si-a rugat familia sa depuna o plangere la Directia Generala Anticoruptie impotriva medicului.…

Un alt caz scos la iveala in razia de noaptea trecuta a fost a unui tanar din Prahova, care a

Pe 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, se da startul sarbatorilor de iarna… in municipiul Targoviste! Iluminatul festiv va

In conferinta de presa de vineri, 22 noiembrie 2019, directorul Teatrului „Tony Bulandra" din Targoviste, Mihai Constantin Ranin a vorbit

Conform ordinelor, in seara zilei de 19 noiembrie 1916, Corpul 2 Armata Roman a organizat o aparare pentru interzicerea patrunderii