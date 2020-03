Stiri pe aceeasi tema

- Federația SANITAS Romania informeaza, pe pagina oficiala de Facebook a sindicatului, ca numarul cazurilor confirmate cu COVID 19 in randul personalului medical de la Spitalul de Urgența Suceava a ajuns la 92. „Inca se testeaza!”, scriu sindicaliștii, avertizand astfel ca numarul cazurilor pozitive…

- Intr-o scrisoare adresata autoritaților romane , comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit spun ca pentru combaterea efectelor COVID-19 Comisia Europeana va direcționa catre Romania peste un 1 miliard de euro, astfel:- 483 de milioane de euro - prin renunțarea in acest an la obligația de…

- In contextul consecintelor negative ale epidemiei de coronavirus pentru economie si piata locurilor de munca, 91,7% dintre romani apreciaza ca fiind „foarte importanta si importanta” sprijinirea de catre stat a firmelor care au dificultati economice, iar 93,6% ca fiind „foarte importanta si importanta”…

- Poliția Romana a catalogat drept ”fake news” informațiile care circula pe rețelele de socializare, potrivit carora poliția ar fi avertizat populația sa aiba grija cui deschid ușa locuinței deoarece ”sunt hoți imbracați in medici sau persoane care vin sa va faca teste medicale și sa dezinfecteze casele”.…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara în România, ridicând bilanțul la 47 de pacienți infectați cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit în Israel și care s-a întors în…

- Italia este epicentrul coronavirusului , dar ramane locul care da tendinta in moda, fie ca e vorba doar de banalele masti de protectie. Casa de moda Fendi, care are deja 95 de ani de existenta, a scos astfel pe piata o masca impotriva virusului ucigas si al carei pret este de 190 de euro. Mastile…

- In contextul in care coronavirusul se raspandește cu repeziciune in lume, iar Romania sta cu sufletul la gura, medicul de familie Gindrovel Dumitra a precizat, la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca panica "face rau", dar a atras atenția ca romanii trebuie sa fie pregatiți."Trebuie sa știm ca panica…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…