Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Notarial „Scantei Laura Iuliana”, deschis de senatoarea PNL Iulia Scantei, inca din 2008, dupa ce a ocupat functii in Ministerul Justitiei, apare nominalizat de doua ori in rechizitoriul Directiei Nationale Anticoruptie, din cazul fostului primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache.…

- Rechizitoriul din dosarul in care fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, este acuzat de spalare de bani si trafic de influenta, da detalii despre explicatiile date de fosta sotie a acestuia, in ceea ce priveste sutele de bijuterii si despre sumele „ilicite” de bani. In acelasi timp, procurorii…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș alaturi de Iulia Scantei, judecator la Curtea Constituționala. „Felicitari colegei mele Iulia Scantei pentru alegerea sa in funcția de judecator la Curtea Constituționala ! Am lucrat aproape un an jumatate alaturi de Iulia in Comisia Juridica a Senatului, știu ca…

- Plenul Senatului a numit-o marti, prin vot secret cu buletine, pe Iulia Scantei ca judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei. Iulia Scantei o va inlocui pe Mona Pivniceru, al carei mandat la CCR se incheie in luna iunie. In favoarea Iuliei Scantei au fost exprimate 76 de voturi ‘pentru’ si 34 de…

- Profesorul clujean Marius Balo a fost eliberat din inchisoarea din China in care a stat timp de 8 ani pe 29 martie. Barbatul nu s-a putut intoarce acasa din cauza restricțiilor COVID-19. El se afla intr-un hotel din Shanghai potrivit Știri de Cluj. Imediat dupa eliberare, Marius a fost cazat la un…

- Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalare de bani. Fostul edil este cercetat sub control judiciar pe cautiune, suma stabiliti fiind de un milion de euro.

- Fostul primar PSD al Sectorului 1 din București, Dan Tudorache, a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție care il acuza de „savarșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influența și spalarea banilor”. Anchetatorii DNA susțin ca „in perioada in care a ocupat funcții publice…

- La cea de-a treia selecție pentru funcția de procuror european, la care magistrații romani nu prea se inghesuie, iarași s-a ocupat mai puțin de jumatate din locurile scoase. Ministerul Justiției a publicat lista celor 5 procurori admiși pentru interviu, dintre candidații inscriși pentru cele 13 locuri…