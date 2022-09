Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 august a.c, o patrula de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Bacau a depistat in flagrant delict, tanar de 26 de ani, in timp ce conducea pe strada Chimiei, din localitate, o motocicleta neinmatriculata. Cu ocazia verificarilor efectuate in bazele de date a reiesit faptul ca, persoana…

- Profesorul universitar și scriitorul bacauan Doru Ciucescu se afla din nou la drum prin lume. De aceasta data, cel mai prolific scriitor de carți de calatorie, cu 100 de țari deja vizitate și 28 de carți de calatorie publicate, a ales sa ajunga in Singapore și in Malaiezia, de unde se va intoarce in…

- O eleva de la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri‘’ din Bacau a obținut prima medalie de aur la o Olimpiada Internaționala de Limba Germana la care a participat delegația Romaniei. „Teodora Smintanca-Strugariu, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri‘’ din Bacau, s-a clasat pe…

- Consiliul Local al municipiului Bacau l-a premiat, astazi, pe sportivul Ștefan Cozma și pe antrenorul sau, lect. univ. Ovidiu Galeru. La Campionatul European de Inot pentru Juniori, competiție organizata de LEN (Liga Europeana de Natație) și FRNPM (Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern), Ștefan…

- Un om de o rara noblețe umana și profesionala, colonelul in retragere Constantin Zavati a trecut la cele veșnice. Venerabilul veteran de razboi s-a nascut pe 7 iulie 1923, in județul Bacau, și a absolvit liceul militar cu gradul de plutonier major. A urmat Școala Militara din Gross Born, Germania, actualmente…

- Incepand de joi, 21 iulie, la Galeriile „Alfa” ale Muzeului de Arta din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau se deschide expoziția „Donația de grafica a artistei Hortensia Puia Masichievici-Mișu” (1917 – 2010), artista remarcabila, posesoare a numeroase premii naționale și internaționale…

- In ultima sa ședința, Guvernul Romaniei a aprobat normele de aplicare a Legii nr.111/2022 privind reglementarea activitații prestatorului casnic, astfel ca acesta va putea sa beneficieze de tichete valorice pentru munca desfașurata ocazional la o persoana sau la o familie. Potrivit normelor, tichetele…