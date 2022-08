Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a marca cea de-a 120-a ediție a Zilei Marinei Romane, Regia Autonoma Monetaria Statului lanseaza medalia aniversara „120 de ani de la prima sarbatorire a Zilei Marinei Romane / Fregata Marașești”, in cadrul evenimentului „Ziua Porților Deschise”, care are loc sambata in portul militar Constanța,…

- Portul militar Constanta isi deschide portile sambata, 13 august, in intervalul orar 09.00 17.00, pentru a oferi publicului posibilitatea de a vizita navele militare, un elicopter Puma Naval si standuri interactive cu tehnica, armamente si cu oferta educationala pentru cei care doresc sa urmeze o cariera…

- Au mai ramas 4 zile pana la Ziua Marinei Romane, timp in care seria concertelor de muzica militara continua la Constanta, Braila, Mangalia, Bucuresti si Mamaia.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane, in statiunea Mamaia, formatiile muzicale ale Fortelor Navale Romane si Diviziei 101 Aeropurtate…

- Minele marine pot fi un pericol pentru tranzitul navelor comerciale, astfel ca Forțele Navale Romane desfașoara misiuni de cercetare a zonei din responsabilitate, pe o suprafața din Marea Neagra care reprezinta aproximativ 30.000 de kilometri patrați, a declarat col. Corneliu Pavel de la Forțele Navale.…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca va participa maine, 30 iulie 2022, incepand cu ora 15:30, la ceremonia de prezentare a drapelului de lupta al unitatii americane, ce va avea loc in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, cu acest prilej,…

- Seful Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu si comandantul Diviziei 101 Aeropurtata, general maior Joseph McGee, vor participa sambata, 30 iulie, incepand cu ora 15.30, la ceremonia de prezentare a drapelului de lupta al unitatii americane, ce va avea loc in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu…

- Spațiul naval al țarii noastre este monitorizat permanent de navele militare și de structuri specializate ale Forțelor Navale Romane, in colaborare cu alte instituții care fac parte din sistemul de Aparare, precizeaza Forțele Navale Romane, intr-un comunicat transmis Știrilor TVR.