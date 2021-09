Sportivii romani care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo si-au primit, marti, masinile promise de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, intr-o festivitate la Casa Olimpica din Capitala, potrivit news.ro.

"In anul 2017 am plecat impreuna la un nou drum, intr-un nou ciclu olimpic. Am plecat cu mare incredere si cu speranta catre jocurile olimpice de la Tokyo. Stiam ca va fi dificil, stiam ca suntem in declin, dar impreuna cu o noua echipa, cu oameni experimentati, cu tineri plini de energie am inceput o lupta in care ne-am propus sa refacem decalajul fata de adversarii nostri.…