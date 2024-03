David Popovici a spus de ce are nevoie de bodyguarzi la Jocurile…

Inotatorul David Popovici a revenit cu un mesaj, dupa ce s-a aflat ca vrea bodyguarzi la Jocurile Olimpice de la Paris. A explicat și de ce nu vrea sa locuiasca in Satul Olimpic. Campionul David Popovici a revenit cu un mesaj pe Facebook, dupa ce s-a aflat ca vrea bodyguarzi la Jocurile Olimpice de la Paris. A explicat și de ce a ales sa nu locuiasca in Satul Olimpic. David Popovici a spus de ce are nevoie de bodyguarzi la Jocurile Olimpice din Paris David Popovici a scris pe Facebook ca protectia sa nu va fi asigurata din bani publici, lucru care poate fi confirmat de presedintele FRNPM Camelia…