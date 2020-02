Stiri pe aceeasi tema

- Echipa SSC Napoli a invins in deplasare, cu scorul de 4-2, formatia Sampdoria Genova, in ultimul meci al etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat luni seara. Golurile invingatorilor au fost marcate de Arkadiusz Milik (3), Eljif Elmas (16), Diego Demme (83) si Dires Mertens (90),…

- Aurelio De Laurentiis, presedintele lui Napoli, socheaza cu ultima declaratie. Incercand sa explice de ce nu mai poate castiga titlul in Serie A, oficialul da vina pe Diego Armando Maradona. Ajunsa la mijlocul clasamentului, departe de lupta pentru scudetto si Liga, Napoli nu se regasese nici dupa demiterea…

- Internazionale Milano ramane liderul clasamentului in Serie A. "Nerazzurri" au invins in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Napoli, in etapa a 18-a campionatului de fotbal al Italiei.Belgianul Romelu Lukaku a reusit o dubla pentru Inter, in prima repriza.

- Echipa Inter Milano a invins luni seara in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia SSC Napoli si a ramas astfel in fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Italiei, la finalul meciurilor etapei a 18-a. Belgianul Romelu Lukaku a reusit o dubla pentru Inter, in prima repriza (14, 33),…

- Napoli a invins-o dramatic pe Sassuolo, cu scorul de 2-1, in deplasare, duminica seara, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Italiei. A fost prima victorie a lui Gennaro Gattuso ca antrenor al echipei din Napoli, dupa un debut nefericit, 1-2 acasa cu Parma. Sassuolo a deschis scorul…

- Starul portughez a trimis balonul in poarta cu o lovitura de cap din interiorul careului genovez, in finalul primei reprize (45), dupa o saritura impresionanta, care "a sfidat gravitatia", conform presei sportive italiene. Aceasta a fost a 10-a reusita a sezonului in Serie A pentru Ronaldo. Juve a deschis…

- Gennaro Gattuso a fost numit miercuri antrenor al echipei Napoli, la o zi dupa demiterea lui Carlo Ancelotti, a anuntat clubul italian intr-o postare pe pagina sa de Twitter. ''Bine ai venit, Gattuso!'', a fost postat pe contul de Twitter al gruparii din Serie A. …

- Portarul roman, Andrei Radu, nu a fost invins in partida Napoli - Genoa, scor 0-0, din etapa 12 din Serie A, scrie Mediafax.In minutul 53, Andrei Radu a facut o parada incredibila. Jucatorul lui Napoli, Dries Mertens, a primit o pasa periculoasa, pe jos, trimisa in spatele fundașilor la marginea…