- Atacantul roman Dennis Man a marcat un gol pentru Parma, victorioasa cu 3-0 in fata formatiei Bari, in deplasare, sambata, intr-un meci din turul al doilea al Cupei Italiei la fotbal, informeaza Agerpres.Man a inchis tabela in min. 75, dupa ce oaspetii mai punctasera prin polonezul Adrian Benedyczak…

- Universitatea Craiova anunța transferul jucatorului Jasmin Kurtic. Mijlocaș central, slovenul a jucat de-a lungul carierei aproape 300 de meciuri in Serie A și a trecut pe la echipe precum Parma, Sassuolo, Torino, Fiorentina și Atalanta.

- Atacantul roman Dennis Man a marcat golul formatiei Parma, care a terminat la egalitate cu Elche, 1-1, duminica seara, la cea de-a 62-a editie a Trofeului ''Festa d'Elx'', desfasurata pe stadionul echipei spaniole de liga secunda si castigat de italieni cu 5-3 la loviturile de departajare, informeaza…

- Giovanni Becali, cel care ii reprezinta pe Dennis Man și pe Valentin Mihaila, susține ca ambii vor continua la Parma și in sezonul viitor. „Dennis Man și Vali Mihaila vor continua la clubul de care aparțin. La un moment dat, a fost interes pentru Man de la Fenerbahce, dar el mai are inca doi ani și…

- Romanii Valentin Mihaila (23 de ani) și Dennis Man (24) ar putea pleca de la Parma in aceasta vara. Parma a ratat promovarea in Serie A și planuiește o restructurare a lotului inaintea noului sezon. Pe lista fotbaliștilor dispensabili s-ar putea afla și cei doi romani din lotul gialloblu, extremele…

- Eliminați cu Parma in semifinalele barajului de promovare in Serie A, 2-3 și 0-0 cu Cagliari, Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (23) n-au scapat de tirul presei peninsulare. Primul a primit nota 5 in Gazzetta dello Sport. Al doilea, 5,5. Parma a eșuat in lupta pentru promovarea in Serie A.…

- Parma primește diseara, de la ora 21:30, vizita celor de la Cagliari, in returul semifinalelor play-off-ului de promovare in Serie A. Partida nu va fi televizata, dar va fi live pe GSP.ro. Finala play-off-ului pentru promovare in Serie A se va disputa intre caștigatoarea „dublei” din Cagliari și Parma…