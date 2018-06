Stiri pe aceeasi tema

- Paiele din plastic vor fi inlocuite cu obiecte similare din hartie in toate restaurantele McDonald's din Marea Britanie si Irlanda dupa o perioada de testare incununata de succes, informeaza vineri Press Association. Paiele din hartie vor fi introduse in toate cele 1.361 de restaurante…

- Paiele din plastic vor fi folosite in continuare la bauturile carbogazoase oferite de McDonald's dupa ce gigantul american de fast-food a respins saptamana aceasta un prim pas pentru retragerea acestora din localurile sale, relateaza vineri EFE, potrivit Agerpres. Potrivit mass-media locale,…

- Romania nu se confrunta cu riscuri de sutenabilitate fiscala pe termen scurt si sunt contrazise toate stirile false alarmiste privind capacitatea statului de a plati pensiile si salariile, a precizat miercuri, la Guvern, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Romania nu se confrunta…

- Lantul de restaurante McDonald`s a anuntat recent ca va renunta la paiele din plastic in cele 1.300 de restaurante din Marea Britanie si ca va incepe sa testeze paie din hartie in mai multe locatii incepand cu luna mai. Lantul de fast-food va incepe sa tina paiele in spatele tejghelei, si nu le va mai…

- Lantul de restaurante McDonald`s a anuntat vineri ca va renunta la paiele din plastic in cele 1.300 de restaurante din Marea Britanie si ca va incepe sa testeze paie din hartie in mai multe locatii incepand cu luna mai.

- Lantul de restaurante McDonald`s a anuntat astazi ca va renunta la paiele din plastic in cele 1.300 de restaurante din Marea Britanie si ca va incepe sa testeze paie din hartie in mai multe locatii incepand cu luna mai. Lantul de fast-food va incepe sa tina paiele in spatele tehghelei, si…

- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii…

- ORA DE VARA. In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. ORA DE VARA. Se schimba ora, toate detaliile pe care trebuie sa le stii. Exista tari in Europa care…