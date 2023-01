McDonald’s Japonia scumpeşte produsele pentru a treia oară în zece luni McDonald’s Holdings Company Japonia a declarat ca va creste preturile la aproximativ 80% din meniul sau incepand cu 16 ianuarie, invocand fluctuatiile valutare, precum si costurile in crestere pentru materiale, forta de munca, transport si energie. Majorarile urmeaza cresterilor anterioare din martie si septembrie anul trecut si apar pe masura ce Japonia se confrunta cu inflatia si cu o scadere a yenului, ceea ce a facut ca ingredientele importate sa fie mai scumpe. Pretul unui singur cheeseburger va ajunge la 200 de yeni luna aceasta, de la 140 de yeni in urma cu un an. Costul semnaturii hamburger… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

