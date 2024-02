Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a reacționat dupa ce televiziunea publica a anunțat ca anul acesta Romania nu va participa la Eurovision, intrucat nu sunt bani. „Constrangerile financiare si dorinta de a reprezenta Romania la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administratie (CA) a decis ca…

- Producatorul de ambalaje din plastic, Romcarbon, anunța vanzarea unei parți din participația sa in Hidroelectrica la un preț mediu de 119,3 lei pe unitate. Romcarbon Buzau (simbol bursier ROCE), unul dintre principalii producatori de ambalaje din material plastic, a facut public joi la Bursa de Valori…

- Cresterea capitalizarii Microsoft vine la doua saptamani dupa ce compania a devansat Apple ca cea mai valoroasa companie listata public din lume, pe 12 ianuarie. Apple a revenit pe prima pozitie, iar capitalizarea sa de piata a atins miercuri aproximativ 3.020 miliarde de dolari. Actiunile Microsoft…

- Comisia saluta acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spalarii banilor și la noua directiva privind combaterea spalarii banilor. Comisia saluta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), companie de servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, anunta incheierea unui acord preliminar de tranzactie pentru achizitionarea a 100% din partile sociale ale companiilor Parmafood Trading SRL…

- "Acordul politic este un pas inainte, dar nu o decizie. Așa cum am anunțat dupa dezbaterea din saptamana trecuta din parlamentul olandez, cand guvernul a primit mandatul pentru a negocia acceptarea Bulgariei in spațiul Schengen, a devenit tot mai clar ca am intrat intr-o noua etapa in ceea ce privește…

- Consiliul de parteneriat UE-Regatul Unit a adoptat joi o decizie prin care regulile de origine actuale aplicabile vehiculelor electrice si bateriilor se prelungesc cu trei ani, si anume pana la 31 decembrie 2026. Decizia intervine in urma unei propuneri a Comisiei din 6 decembrie si a adoptarii sale…

- Electromagnetica S.A., una dintre cele mai importante companii din domeniul energetic, a anunțat astazi intr-un raport oficial ca a descoperit suspiciuni de frauda in urma unor verificari interne ale managementului. Compania a confirmat ca o investigație interna este in desfașurare, iar pentru asigurarea…