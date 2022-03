McDonald’s: închiderea celor 847 de restaurante din Rusia ne costă 50 de milioane de dolari pe lună McDonald’s Corp a anuntat miercuri ca inchiderea temporara a celor 847 de restaurante din Rusia va costa compania aproximativ 50 de milioane de dolari pe luna. Compania cu sediul in Chicago informase marti ca va inchide temporar toate restaurantele sale din Rusia si va suspenda toate operatiunile in aceasta tara. “Situatia este extraordinar de dificila pentru un brand global ca al nostru si sunt numeroase aspecte de luat in considerare. In acelasi timp, respectarea valorilor noastre inseamna ca nu putem ignora suferinta umana inutila care are loc in Ucraina”, a afirmat directorul general McDonald’s,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

