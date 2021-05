Stiri pe aceeasi tema

- “Premier Restaurants Romania, operatorul restaurantelor McDonald’s in Romania, demareaza o noua campanie de recrutare la nivel national, inspirata de experientele oamenilor din restaurantele McDonald’s. In cadrul acestei campanii, compania angajeaza peste 1.000 de persoane in toate orasele in care este…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat dintr-un centru rezidențial din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 17 mai 2021, Poliția Municipiului…

- Marți, 11 mai 2021, incep inscrierile la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, din județul Salaj, pentru anul școlar 2021-2022 In conformitate cu Calendarul mobilitații personalului didactic de predare din invațamantul preuniversitar,…

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Municipiului Alba Iulia, județul Alba Ingrijitor de copii…

- Premier Restaurants Romania, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s, lanseaza MyM Rewards, un program de loialitatededicat tuturor clienților șidisponibil exclusiv in aplicația de mobil.McDonald’s devine astfel prima companiedintre lanțurile de restaurante cu servire rapida care lanseaza un astfel…

- Sunt cateva posturi vacante in aceasta perioada la instituții de stat din județul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Municipiului Alba Iulia Vopsitor II (2 posturi) Conditiile…

- Primaria Municipiului Piatra Neamt organizeaza un concurs pentru ocuparea a doua posturi de consilieri achizitii publice. Este vorba despre un post de consilier achizitii publice clasa I, cu grad profesional superior si unul cu grad profesional principal ambele in cadrul Compartimentulului Achiziții…

- La data de 5 februarie a.c., politistii din Simleu au fost sesizati prin plangere de catre un barbat din Șimleu Silvaniei, cu privire la faptul ca, in perioada 3-4 februarie a.c., persoane necunoscute au patruns in cabana de unde au sustras o bormașina, un aparat foto, un laptop și 10 litri de alcool.…