Spitalul Județean Vaslui face angajări: se caută infirmiere și asistente medicale debutante ANGAJARI… Cea mai mare unitate sanitara din județ va organiza, in perioada urmatoare, concurs pentru ocuparea a șapte posturi de infirmiere debutante și cinci posturi de asistente medicale debutante. Persoanele interesate iși pot depune dosarele pana pe 23 februarie, urmand ca la inceputul lunii viitoare sa fie organizate cele doua probe ale concursului: scris și […] Articolul Spitalul Județean Vaslui face angajari: se cauta infirmiere și asistente medicale debutante apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

