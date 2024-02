Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEMA… Mulți hușeni au sanatatea din ce in ce mai șubreda, dovada fiind faptul ca, la cea mai recenta ședința de Consiliu Local, reprezentanții Direcției de Asistența Sociala din Primarie au prezentat un fapt care trage un anumit semnal de alarma. Concret, asistenții sociali au aratat ca, numai de…

- RECIDIVA… Circ de zile mari la cea mai recenta ședința de Consiliu Local (CL) Huși! Managerul spitalului, Bogdan Popa, prezent in sala, teoretic, pentru a explica niște nevoi ale unitații medicale, a gasit prilejul sa se devoaleze, la scena deschisa. O asemenea proba de infatuare, bazata pe nimic și…

- BARLADUL PLIN DE PIROTEHNICE… In luna decembrie, in urma acțiunilor desfașurate in municipiile Vaslui, Barlad și Huși, jandarmii au depistat 12 persoane care ofereau spre vanzare sau dețineau articole pirotehnice din categoria celor interzise. In majoritatea cazurilor, aceste fapte au fost constatate…

- IRESPONSABILI.. Doi șoferi moldoveni, soț și soție, au avut o noapte de pomina sambata seara, cand, hotarați sa „fenteze” coada de kilometri, formata de la vama Albița spre Huși, au incercat sa gaseasca o soluție inedita in acest sens. Fara a ține cont ca fiecare conducea cate o cisterna cu combustibil…

- TRIST, DAR ADEVARAT… Nici a Romaniei, nici a Spaniei! Gilberta, tanara talentata din Husi care a visat pe merit ca poate fi „Vocea Romaniei”, nu a ajuns in semifinalele celebrei competitii, pentru ca nu fost votata de aproape nimeni din cei in care si-a pus nadejdea pana in ultima clipa si la care a…

- HAR… Povestea Mirelei Balan, pictorița care, cu tușe cand apasate și reci, cand pline de lumina, și-a desenat propria viața in nuanțele cele mai apropiate de inima sa, ar trebui spusa iar și iar celor care vor sa știe cat trebuie sa lupți pentru a ajunge acolo unde iți dorești. Unii i-au spus “Cenușareasa”,…

- INCREDIBIL… Scene demne de film s-au derulat in cursul dimineții de azi, la Huși, unde echipele de ofițeri „Anticorupție” au descins chiar in sediul Poliției, dar și la mai multe domicilii aparținand unor agenți de poliție. Anchetatorii cerceteaza mai multe fapte de corupție, iar surpriza cea mare este…

- PROBLEME… Pe fundalul agasant al unei bormașini, pe care un meșter silitor a pus-o la treaba in cladirea Primariei, parca deloc impresionat de faptul ca la etajul 1, in sala nr. 20 se desfașura, totuși, o ședința de Consiliu Local, aleșii orașului au incercat ieri sa dezbata cele peste 50 de proiecte…