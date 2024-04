McDonald’s a cumpărat toate cele 225 de restaurante care fac parte din franciza sa din Israel, în urma boicotului pro-palestinian Restaurantele din Israel sunt detinute de licentiatul local Alonyal Ltd., care este detinut de omul de afaceri israelian Omri Padan de mai bine de 30 de ani. ”A fost semnat un acord de vanzare a Alonyal catre McDonald’s Corporation. La finalizarea tranzactiei, McDonald’s Corporation va detine restaurantele si operatiunile Alonyal Limited, iar angajatii vor fi pastrati in conditii echivalente”, potrivit McDonald’s. Compania nu a dezvaluit suma achizitiei. McDonald’s a raportat prima scadere a veniturilor din aproape patru ani in februarie, lovita de o crestere slaba a vanzarilor in divizia sa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii Hamas au intrat in Israel la 7 octombrie 2023, ucigand aproximativ 1.200 de oameni și luand peste 200 de ostatici. Ca raspuns, Israelul a promis ca va „zdrobi și distruge Hamas”, astfel incat sa nu mai reprezinte nicio amenințare. Dupa șase luni de razboi brutal in care civilii palestinieni…

- Administrația Biden este aproape de a aproba vanzarea a pana la 50 de avioane de vanatoare F-15 de fabricație americana catre Israel, intr-o tranzacție care se așteapta sa aiba o valoare de peste 18 miliarde de dolari, susțin trei persoane familiarizate cu aceasta chestiune, potrivit CNN.Informația…

- Organizatorii concursului Eurovision au validat melodia prezentata de Israel dupa o modificare a versurilor. Au fost șterse versurile ce puteau fi percepute ca fiind politice, a anuntat joi Radioteleviziunea de stat israeliana (KAN). „EBU, Uniunea Europeana de Radio-televiziune, a informat astazi Radioteleviziunea…

- O rezoluție propusa de premierul israelian Benjamin Netanyahu impotriva oricarei „recunoasteri unilaterale a unui stat palestinian” a fost votata miercuri cu o majoritate covarșitoare de Parlament, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Printr-o decizie istorica, Knesset-ul (Parlamentul) s-a unit in mod…

- Intrebat cați dintre ostaticii israelieni mai sunt inca in viața in Gaza, premierul israelian Benjamin Netanyahu a replicat ca „destui pentru a justifica tipul de eforturi pe care le facem”, intr-un interviu acordat duminica, relateaza Reuters. Potrivit datelor Israelului, 132 de persoane sunt in continuare…

- Federatia iraniana de fotbal a anuntat, sambata, ca a cerut FIFA sa suspende forul de la Tel Aviv, din cauza razboiului dus de Israel in Fasia Gaza, informeaza AFP. De asemenea, Iranul a cerut adoptarea de „masuri imediate și serioase” pentru a stopas continuarea crimelor Israelului, potrivit News.ro.Iranul…

- Iata ce a raportat McDonald’s in comparatie cu ceea ce se astepta Wall Street, pe baza unui sondaj in randul analistilor realizat de LSEG, cunoscuta anterior ca Refinitiv: Castig pe actiune: 2,95 USD, ajustat, fata de estimarea de 2,82 USD Venituri: 6,41 miliarde USD fata de estimarea de 6,45 miliarde…

- Situatia umanitara din Fasia Gaza este "de nedescris" si distribuirea ajutorului se confrunta cu obstacole "aproape insurmontabile", a denuntat miercuri, 10 ianuarie, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dupa luni de bombardamente și atacuri neincetate ale armatei israeliene,…