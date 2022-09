Stiri pe aceeasi tema

- Este un nivel maxim al tuturor timpurilor, care vine in contextul unei aprecieri din ce in ce mai solide a monedei de refugiu pe piața internaționala.Cursul afișat de BNR este de 5,0103 lei (in creștere cu 0,68%). Dolarul ieri a fost cotat de BNR la 4,9764 lei, cu o crestere si mai mare, de 0,94%.In…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia faza, iar aceasta ar putea fi decisiva. Prima etapa a fost blitzkrieg-ul eșuat al Rusiei, menit sa distruga statul ucrainean. Faza a doua, care continua intr-un mod dezordonat, a fost forța Moscovei de a ocupa toata zona Donbas de-a lungul graniței dintre Ucraina…

- Cursul de schimb valutar leu/dolar a ajuns aproape similar cu cursul leu/euro, asta dupa ce moneda europeana s-a depreciat foarte mult pe pietele externe. Banca Naționala a Romaniei a afisat joi, 14 iulie 2022, un curs valutar de 4,92 lei/dolar si un curs valutar de 4,94 lei/euro.

- Francul elvețian a atins marți un maxim istoric in raport cu leul, cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 5,0128 lei. Este pentru prima data cand moneda a depașit valoarea de 5 lei pe unitate. Moneda a avut o creștere susținuta de la inceputul anului, in data de 3 ianuarie…

- Dolarul a urcat marți la 4,9391 lei, cel mai mare curs de schimb inregistrat in Romania, pe fondul unei creșteri accentuate și pe piețele financiare internaționale. Ieri, 1 dolar era cotat la 4,8926. La inceputul anului dolarul american era cotat la 4,3559 lei, informeaza Mediafax. Dolarul traverseaza…

- Francul a atins vineri, 8 iulie, un nou maxim istoric in raport cu leul.Cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.In schimb, moneda nationala s-a apreciat, vineri,…