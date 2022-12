Stiri pe aceeasi tema

Maxi Jazz, fostul lider și solist al trupei britanice Faithless, a murit sambata, la varsta de 65 de ani, informeaza BBC. Jazz, pe numele sau real Maxwell Fraser, a murit „liniștit, in somn" vineri noaptea, in locuința sa din sudul Londrei, a declarat fosta sa colega de trupa, Sister Bliss, conform…

Nascut in 1959 in Coventry, Warwickshire (vestul Angliei), Terry Hall si-a facut un nume cu trupa The Specials la sfarsitul anilor 1970. In 1981, piesa lor emblematica „Ghost Town" s-a aflat in fruntea topurilor britanice timp de mai multe saptamani. Depresiv, Hall a dezvaluit intr-un cantec ca a fost…

Terry Hall, solistul trupei britanice The Specials, a murit la varsta de 63 de ani, a anuntat luni grupul de ska fondat la sfarsitul anilor 1970, care a lansat anul trecut un album de cover-uri, informeaza AFP.

Shane MacGowan, solistul trupei punk britanice The Pogues, cunoscuta mai ales pentru cantecul de Craciun cu versuri insultatoare "Fairytale of New York", a fost spitalizat, a anuntat sotia sa pe Twitter, informeaza AFP.

O femeie despre care se crede ca este cea mai batrana eleva de școala primara din lume a murit la varsta de 99 de ani, in Kenya. Priscilla Sitienei a murit acasa, cu membrii familiei in jurul ei, a declarat nepotul ei, potrivit metro. Bunica a reușit in sfarșit sa invețe sa scrie și sa citeasca atunci…

- Solistul trupei Nazareth, Dan McCafferty, a murit la varsta de 76 de ani. Cantarețul rock scoțian a suferit de boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), iar prietenul și basistul din Nazareth, Pete Agnew, a anunțat marți vestea trista, pe Facebook, relateaza scottishdailyexpress.co.uk.