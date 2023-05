Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele dedicate marcarii Zilei Europei 2023 au continuat sambata cu inaugurarea in centrul capitalei a Orașelului European. La festivitatea de deschidere a participat prim-ministrul Dorin Recean, impreuna cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinau,…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Gina Pistol a pus in joc cea de-a doua bomba care conține mai multe amulete, caștigatorul fiind Chef Florin Dumitrescu, dupa o degustare facuta de actrița Adriana Trandafir. Tot aseara, Chefii au avut un oaspete special: Su

- La Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna" din Campia Turzii a fost inaugurat noul aparat de rezonanța magnetica nucleara achiziționat cu sprijinul financiar semnificativ al Consiliului Județean Cluj.

- Finalizarea tronsonului de drum dintre Nușfalau și Suplacu de Barcau de pe Autostrada A3 Transilvania, poate insemna kilometrul 1.000 de autostrada din țara. Constrcuctorul turc Nurol lucreaza cu spor pentru a ajunge la aceasta borna.

- Scorul meciului Rapid Farul este mic fata de numarul ocaziilor, cele ale "marinarilorldquo; fiind mai mari si mai numeroase. Show in Giulesti, atat pe teren, cat si in tribune, la meciul dintre Rapid Bucuresti si Farul Constanta, din etapa a doua a turneului play off din Superliga. S a terminat 1 1,…

- Biroul Regional al OMS Europa organizeaza, saptamana viitoare, la București, impreuna cu Ministerul Sanatații din Romania, o reuniune regionala la nivel inalt referitoare la problematica resurselor umane din sanatate. Reuniunea la nivel inalt a statelor membre ale Biroului Regional OMS Europa referitoare…

- La eveniment au participat mai multi functionari publici, trei preoti si doua persoane imbracate in port popular.Pe hartie, noul drum ar trebui sa asigure accesul catre un punct de trecere a frontierei romano-ucrainene de la Tarna Mare-Hyzha, insa acesta este nefuncțional, deoarece punctul de frontiera…

- Scandalul trenurilor prea mari pentru a incapea in tuneluri, izbucnit acum doua saptamani, a provocat demisii la Renfe și la Ministerul Transporturilor din Spania. Secretarul de stat pentru transporturi si seful companiei feroviare de stat din Spania au demisionat pe fondul furiei publice si politice,…