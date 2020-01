Mauricio Mesa Gomez, Cordia: "Mai putin este mai mult" in piata rezidentiala. Nu mai cumpara nimeni doar metri patrati in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul spatiilor industriale si logistice inchiriate in Romania in 2019 a totalizat aproape 476.000 de metri patrati, valoare comparabila cu 2018, cand au fost inregistrate in total tranzactii de 514.000 de metri patrati, arata un comunicat al companiei de consultanta imobiliara JLL Romania.

- De la 1 ianuarie 2020 legislatia fiscala din Romania va suferi cateva modificari importante. SALARIZARE Noul salariu minim valabil din 2020 Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma…

- Anul 2019 se prefigureaza a fi cel mai bun an din istoria moderna a piete rezidentiale, luand in considerare o multitudine de factori, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara SVN Romania. Cel mai important dintre acestia ar fi dat...

- Reprezentantii SVN Romania estimeaza ca piata rezidentiala autohtona va inregistra in 2019 cele mai bune rezultate din istoria sa moderna, atat in Capitala, cat si in celelalte piete regionale majore din Romania.

- Piața birourilor din București, una foarte alerta, ar putea avea in 2019 un an record in ceea ce privește livrarile. Exista insa o condiție: toate proiectele anunțate sa fie finalizate la timp. In acest scenariu, pe piața imobiliara a spațiilor de birouri moderne din Capitala ar intra spații noi cu…

- Sistemul Medical MedLife, cel mai mare jucator pe piata de servicii medicale private din Romania, achizitioneaza pachetului majoritar al companiei Centrul Medical Micromedica, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private din Moldova, relateaza News.ro.Citește și: Incepe…

- Romania are autorizate mai puțin de 4.000 de medicamente, ceea ce reprezinta mai puțin de jumatate din media țarilor Uniunii Europene, arata, vineri, Alianța Pacienților Cronici din Romania, intr-o scrisoare, potrivit careia subfinanțarea duce la lipsa medicamentelor și scaderea șansei la viața,…