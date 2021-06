Stiri pe aceeasi tema

- "In primul sezon, am fost foarte atras de Jen", a marturisit David Schwimmer in cadrul emisiunii care i-a reunit pe cei sase actori principali ai seriei, la care Jennifer Aniston a raspuns: "A fost reciproc". O atractie care nu a scapat celorlalti actori, au dezvaluit Matthew Perry (Chandler) si Courteney…

- Joi seara a fost seara așteptata cu sufletul la gura de fanii FRIENDS din intreaga lume. Pe 27 mai am putut viziona ”Friends: The Reunion”, episodul special anunțat de cei de la HBO GO, cu indragiții Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry și David Schwimmer. Printre…

- Jennifer Aniston si David Schwimmer au fost aproape de a forma un cuplu in viata reala la inceputul filmarilor la serialul "Friends", in cadrul caruia au interpretat legendarul cuplu Rachel si Ross, au dezvaluit cei doi actori in emisiunea speciala dedicata seriei, difuzata joi, relateaza AFP.…

- Dupa ce saptamana trecuta a difuzat un teaser de cateva secunde cu cei șase actori principali din „Friends”, platforma de streaming HBO Max a lansat miercuri trailerul oficial al „Friends: The Reunion”. Episodul special cu mult așteptata reuniune va fi difuzat pe 27 mai pe HBO Max, disponibila momentan…

- Joey si-ar fi deschis un magazin de sandvisuri, Monica s-ar fi luat la intrecere cu alte mame la vanzarile de produse gatite organizate in scop caritabil la scoala, iar Rachel ar fi infiintat propria linie vestimentara. Asta isi imagineaza vedetele din ''Friends'' ca ar fi facut personajele…

- Programul special care marcheaza reuniunea „Friends” va fi lansat luna aceasta de HBO Max, serviciul de streaming lansand joi seara si primul teaser, conform news.ro „Friends: The Reunion” va debuta la HBO Max pe 27 mai, dupa un an de cand a fost lansat serviciul de streaming si la un an de…

- Nu sunt nici doua saptamani de cand Doinița Oancea a anuțat desparțirea de iubitul ei, ca deja este copleșita de mesajele primite din partea barbaților. Din pacate pentru admiratorii ei, actrița nu este interesata da de ințeles ca vrea sa se focuseze pe propria persoana.