Poliția a deschis ancheta in cazul morții lui Matthew Perry. Ce s-a intamplat Poliția din Los Angeles investigheaza circumstanțele in care actorul Matthew Perry , cunoscut pentru rolul sau din serialul de succes „Friends”, și-a pierdut viața. Anul trecut, actorul a fost gasit inconștient in piscina de la locuința sa. Primele rapoarte medicale indicau intoxicarea cu ketamina ca fiind cauza morții. Acum exista insa suspiciuni legate de aceasta concluzie. Departamentul de Poliție din Los Angeles a declarat pentru presa locala ca investigheaza cazul alaturi de Agenția pentru combaterea drogurilor.…