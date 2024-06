Ce a declarat președintele Casei Naționale de PensiiIntr-un interviu acordat in cadrul unui post TV, Daniel Baciu a clarificat aspectele legale legate de recalcularea pensiilor. „Conform legii 360, daca recalcularea rezulta intr-o pensie mai mica decat cea actuala, pensionarul va ramane cu pensia cea mai avantajoasa in plata”, a declarat el. Aceasta inseamna ca niciun pensionar nu va primi o pensie redusa fața de cea actuala in urma recalcularii.Incepand cu 1 septembrie, unii pensionari romani vor beneficia de creșteri semnificative ale pensiilor, chiar și pana la 90%. Aceste majorari se aplica…