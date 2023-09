Matteo Denaro, șeful mafiei siciliene, a murit Celebrul sef al mafiei siciliene Matteo Messina Denaro, capturat in ianuarie dupa trei decenii de cand a fugit, a murit intr-un spital din centrul Italiei, a anuntat luni agentia de presa ANSA. In varsta de 62 de ani, el suferea de cancer la colon pentru care a cerut tratament in timp ce era fugar, decizie care a atras atentia autoritatilor care l-au arestat intr-o clinica din Palermo. Cautat timp de 30 de ani de toate fortele de politie din Italia, Matteo Messina Denaro a fost un asasin nemilos, ultimul reprezentant al vechii garzi a Cosa Nostra, scrie AFP. “As putea umple un cimitir cu oamenii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

