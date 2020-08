Material lemnos confiscat în urma unui control în trafic, la Bucium. Bărbat din Abrud, sancționat de polițiști Un barbat din Abrud a fost sancționaț de polițiști dupa ce a fost depistat in timp ce transporta 12,6 metri cubi de material lemnos fara documente legale de proveniența și transport. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 august 2020, in jurul orei 11,00, polițiștii din Bucium, in timp ce acționau pe 107 I, de […] Citește Material lemnos confiscat in urma unui control in trafic, la Bucium. Barbat din Abrud, sancționat de polițiști in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

