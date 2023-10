MATERIAL LEMNOS, CONFISCAT de POLIȚIȘTII din BĂBENI La data de 27 octombrie a.c., polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Babeni, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au identificat pe DJ 677 F, in localitatea Șirineasa, o autoutilitara condusa de un barbat, de 46 de ani, din localitatea Budești, care transporta material lemnos fara a deține documente de proveniența. S-a procedat la verificarea transportului de material lemnos, ocazie cu care s-a constatat faptul ca, nu exista un aviz de insoțire a materialului lemnos emis pentru autoutilitara in cauza. Totodata, in urma inventarierii cantitații de material lemnos, a rezultat… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

