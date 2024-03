(VIDEO) Autoutilitară încărcată cu 24.000 pachete cu țigări, descoperită la Sighetu Marmației Polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației au descoperit intr-o autoutilitara 24.000 pachete cu țigari. Polițiștii au descoperit mașina pe un drum forestier de la marginea localitații Sighetu Marmației. Un barbat din Maramureș intenționa sa le comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. Astfel, in jurul orei 21.15, polițiștii de frontiera au oprit pentru control o autoutilitara marca Mitsubishi, fara numar de inmatriculare. La volanul autovehiculului se afla un barbat, cetațean roman, de 39 de ani, cu domiciliul pe raza județului Maramureș. In urma unui control efectuat asupra autoutilitarei,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Florile de mina din Maramureș, dar și din alte zone ale țarii, sunt la mre cautare pe site-urile de specialitate. Iar prețurile nu sunt deloc de neglijat. Faptul ca aceste flori de mina sunt valoroase o dovedește și furtul de la Muzeul de Mineralogie petrecut acum cațiva ani chiar la finele lunii ianuarie.

