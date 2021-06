Masurile anti-covid vor fi inasprite la Sankt Petersburg, unul dintre cele 11 orase gazda ale turneului de fotbal Euro-2020, in incercarea de a opri o revenire a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, au anuntat, luni, autoritatile din cel de-al doilea oras ca marime din Rusia, informeaza AFP. De joi, nu vor mai fi vandute alimente in fan-zone-urile Euro 2020, spatiile de catering si cele de joaca pentru copii vor fi inchise in centrele comerciale, gradul de ocupare va fi redus in cinematografe si restaurantele vor trebui sa fie inchise intre orele 02.00 si 06.00, au precizat autoritatile…