Stiri pe aceeasi tema

- "Sub presiunea prezentarilor in UPU in cursul noptii trecute, Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar - Arseni a deschis in cursul diminetii un nou compartiment ATI cu 15 paturi, amenajate in spatiul eliberat prin suspendarea temporara a activitatii sectiei Neurochirurgie V. Astfel, numarul total al paturilor…

- Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni a deschis, duminica dimineata, un nou compartiment ATI cu 15 paturi pentru pacientii pozitivi sau suspecti de COVID-19, dupa ce in cursul noptii a crescut numarul persoanelor care s-au prezentat la Unitatea de primiri urgente a unitatii sanitare, anunța…

- MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul…

- Autoritațile din Cluj se confrunta cu o creștere rapida a cazurilor de infectare cu SAR-COV-2, la nici doua zile de la festivalul UNTOLD unde in fiecare zi au avut acces circa 60.000 de spectatori. Deși masca a fost obligatorie, imaginile de la festival arata ca aceata a fost aproape inexistenta la…

- Executivul ar pregati un set de restricții pentru persoanele nevaccinate. Rata de infectare crește alarmant de la o zi la alta, iar Capitala și județul Ilfov au cel mai mare numar de imbolnaviri. Se discuta inclusiv ca persoanele nevaccinate sa aiba acces restricționat in mall-uri, dar și in restaurante,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, marți, ca se fac pregatiri pentru valul patru al pandemiei de COVID-19, insa nu se ia in discuție un lockdown asemanator celui din anul 2020. Restricții vor exista, insa nu pentru toți, fiind “permisii” pentru unii, adica pentru…

- Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic a fost publocata de CNSU. Acestea sunt grupate pe coduri de culori (roșu, galben și verde) in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Romanii care au de gand sa plece in Grecia sau in Turcia trebuie sa știe ca acestea raman in zona roșie din cauza numarului…

- Ultimele zile din luna iulie și inceputul lunii august vor aduce temperaturi greu de suportat. In Romania și sud-estul Europei se așteapta valori care sa depașeasca chiar și 45 de grade Celsius la umbra. Va fi cel mai intens val de caldura din vara lui 2021 de pana acum. MAI a cerut joi dimineața tuturor…