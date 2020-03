Badele criminale din favele au luat situasia pe cont propriu si le impun oamenilor sa ramana in case dupa ora 20:00. Mai mult, petrecerile de dans "baile funk" au fost anulate, iar unele piețe de droguri in aer liber au fost inchise.

"Impunem o interdicție de a ieși afara, pentru ca nimeni nu ia acest lucru in serios. Cine se afla pe strada invartindu-se fara rost sau merge la plimbare va primi o corecție și va servi ca exemplu. Mai bine sa stai acasa fara sa faci nimic. Mesajul a fost dat", s-a putut auzi zilele trecute in favelele din Rio de janeiro.

