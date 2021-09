Măsuri ale CJSU Ilfov pentru 13 localităţi cu incidenţa COVID-19 peste 3 la mia de locuitori Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus, in sedinta de miercuri, o serie de masuri pentru localitatile unde incidenta cumulata COVID-19 depaseste 3 cazuri la mia de locuitori: Berceni, Ciolpani, Chiajna, Dobroesti, Domnesti, Jilava, Magurele, Otopeni, Pantelimon, Popesti-Leordeni, Stefanestii de Jos, Tunari si Voluntari.



Printre masurile dispuse se numara urmatoarele:



* In spatiile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

