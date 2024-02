Analiză: Cumpărătorii preferă locuinţele din Ilfov Cumparatorii prefera locuințele din Ilfov. Potrivit agerpres.ro , tranzactiile rezidentiale din judetul Ilfov au crescut cu 6% in 2023, comparativ cu anul precedent, in vreme ce, in Bucuresti, nivelul acestora a scazut cu 17% in aceeasi perioada, se arata intr-o analiza a companiei de servicii imobiliare iO Partners. Daca in 2023 tranzactiile rezidentiale au scazut in Bucuresti de la circa 35.000 la 29.000 de unitati, in Ilfov acestea au crescut de la 6.400 la aproximativ 6.800 unitati. Acesta poate fi inceputul unei tendinte de reorientare a preferintelor cumparatorilor pentru Ilfov, in detrimentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

