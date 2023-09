Măsura Guvernului Ciolacu a funcționat: prețurile la 14 alimente s-au redus considerabil/ DOCUMENT Incepand cu data de 1 august, Guvernul a luat decizia de a plafona prețurile pentru o lista de 14 produse alimentare, in special cele din categoria ”coșului zilnic”. Conform datelor oficiale de la Institutul Național de Statistica, prețurile acestor bunuri au scazut considerabil, dupa ce s-a adoptat masura Guvernului. CONSULTAȚI AICI DOCUMENTUL INS Indicele preturilor de consum in luna august 2023 comparativ cu luna iulie 2023 este 100,54%. - Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,9%. - Rata anuala a inflatiei in luna august… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net s-a ridicat in luna iulie 2023 la 4.565 de lei, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).”In luna iulie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.317 lei, cu 47 lei (-0,6%) mai mic decat in luna iunie 2023. Castigul salarial mediu net…

- Prețurile mari din ultimii doi ani ne-au afectat puterea de cumparare, iar consumul de alimente a scazut consistent. Consumul de dulceața și gem a avut cel mai mare recul in Muntenia și Moldova, iar consumul de ciocolata și oua a avut cele mai mari scaderi in București, potrivit datelor transmise de…

- Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), zaharul și cartofii se afla in topul…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ cu iunie,…

- Institutul Național de Statistica a publicat cifrele oficiale și arata ca rata inflației a coborat la 9,4%. De asemenea, fața de aceeași perioada a anului trecut inregistram scaderea prețurilor la alimente, bunuri și servicii.”1. Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea…

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023 este 100,40%. Rata inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Dintre alimente, cele mai mari scumpiri in iunie au fost la zahar, cartofi, unt și oua. Singurul aliment care s-a…

- Costul prepararii clasicei pizza Margherita a crescut luna trecuta de doua ori mai mult decat indicele inflatiei in Italia, impulsionat de explozia pretului la uleiul de masline si branza mozzarella, informeaza Bloomberg. Suma totala cheltuita pentru achizitionarea ingredientelor pentru clasica pizza…