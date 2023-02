Măsura drastică luată de Canada. Aplicația TikTok, interzisă pe dispozitivele guvernului Canada a interzis folosirea aplicatiei chineze de socializare TikTok pe toate dispozitivele mobile guvernului, incepand de marti, a relatat luni National Post, citand comunicarea oficiala trimisa angajatilor guvernului federal, transmite Reuters. Decizia a fost luata de directorul pentru informatii al Canadei, pentru a asigura securitatea informatiilor guvernamentale, dupa ce o analiza interna a aratat ca metodele de colectare a datelor ale TikTok pot lasa utilizatorii vulnerabili la atacuri cibernetice, a scris ziarul. Miscarea, care vine la cateva zile dupa ce Comisia Europeana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia luata de directorul pentru informatii al Canadei are ca scop asigurreaa securitatații informatiilor guvernamentale, dupa ce o analiza interna a aratat ca metodele de colectare a datelor folosite de TikTok pot lasa utilizatorii vulnerabili la atacuri cibernetice, scrie ziarul National Post,…

- Canada a interzis folosirea aplicatiei chineze de socializare TikTok pe toate dispozitivele mobile guvernului, incepand de marti, a relatat luni National Post, citand comunicarea oficiala trimisa angajatilor guvernului federal, transmite Reuters. Decizia a fost luata de directorul pentru informatii…

- Canada a interzis folosirea aplicatiei chineze de socializare TikTok pe toate dispozitivele mobile guvernului, incepand de marti, a relatat luni National Post, citand comunicarea oficiala trimisa angajatilor guvernului federal, transmite Reuters. Decizia a fost luata de directorul pentru informatii…

- Decizia a fost luata de directorul pentru informatii al Canadei, pentru a asigura securitatea informatiilor guvernamentale, dupa ce o analiza interna a aratat ca metodele de colectare a datelor ale TikTok pot lasa utilizatorii vulnerabili la atacuri cibernetice, a scris ziarul. Miscarea, care vine la…

- Un hacker a furat datele tuturor austriecilor.Autoritatile olandeze au arestat un barbat suspectat ca a furat si vandut datele personale a milioane de oameni din intreaga lume, inclusiv ale aproape tuturor austriecilor.Barbatul, un cetatean din Tarile de Jos (Olanda) in varsta de 25…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti, 10 ianuarie, o noua majorare a ratei dobanzii de politica monetara.Dobanda-cheie a fost majorata la 7% pe an, de la 6,75% anterior, incepand cu data de 11 ianuarie 2023.”Cele mai recente date și analize…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat transpunerea in dreptul european a impozitarii minime de 15% a profiturilor multinationalelor, dupa retragerea boicotului Ungariei si Poloniei, o masura care urmeaza sa intre in vigoare peste un an, la 31 decembrie 2023, anunta comisarul…

- Aproximativ 2.500 de foci moarte au esuat la malul Marii Caspice in republica autonoma Daghestan din Federatia Rusa, informeaza dpa.Autoritatile ruse au declarat duminica ca au fost descoperite pana la 2.500 de cadavre in mai multe locuri si in apropiere de Makhachkala, capitala de coasta…