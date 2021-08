Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va incepe administrarea celei de-a treia doze din vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech persoanelor cu varste de peste 60 de ani, au anuntat joi postul public de radio Kan si Channel 13 TV, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, Ministerul Sanatatii israelian a informat directiile…

- Nu exista alta solutie decat o campanie de vaccinare care sa continue cu succes, astfel incat sa nu fim nevoiti, Doamne fereste, sa revenim, asa cum alte state au revenit la masuri de restrictii, a mai precizat Lucian Bode.Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni, intr o conferinta…

- Croatia a decis sa impuna teste COVID-19 obligatorii pentru calatorii care provin din Marea Britanie, Rusia si Cipru, conform unui anunt facut miercuri de autoritatile sanitare de la Zagreb, transmite Reuters. "Din cauza situatiei epidemiologice care se inrautateste in Regatul Unit, Cipru…

- Unele autoritați locale din China vor incepe interzicerea accesului in școli, spitale, supermarketuri, mijloace de transport in comun și alte locuri publice pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid, relateaza Insider . Masura este așteptata sa intre in vigoare de la sfarșitul lunii iulie…

- ​Activista transgender Caitlyn Jenner, candidata la alegerile pentru postul de guvernator al statului California, a zburat saptamâna trecuta în Australia, declanșând un val de indignare dupa ce zeci de mii de cetațeni australieni au ramas blocați în afara țarii din cauza noilor…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marti seara, nu exista, din pacate, posibilitatea vaccinarii obligatorii impotriva noului coronavirus, insa sustine orice masura ferma pentru a incuraja imunizarea, informeaza Agerpres . „In ce priveste vaccinarea, orice masura, oricat de ferma este, o sustin cu toata…

- Bistrita Nasaud Politist cercetat, sub masura controlului judiciar, pentru infractiuni de complicitate la contrabanda si abuz in serviciu Un agent de politie din cadrul I.P.J. Bistrita ndash; Nasaud este cercetat, sub masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, sub aspectul savirsirii…

- BULETIN DE PRESA Urmarit international, depistat de politistii de investigatii criminale Politistii bacauani au retinut un barbat de 37 de ani, din judetul Neamt, dat in urmarire internationala. La data de 18 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei din cadrul Postului de Politie…