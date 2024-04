Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment important la Odobești, unde Centrul de Zi al Primariei a primit vizita celor mai importanți susținatori și parteneri. Primarul comunei Odobești, Alecu Niculae, a fost gazda celor care an de an sprijina atat cu sufletul, cat și material, Centrul de zi din satul Zidurile, un așezamant in care…

- Valabilitatea permisului auto in Romania, in acest moment, este de 10 ani sau 5 ani. Orice persoana care trebuie sa-și reinnoiasca acest act este obligata sa aloce mai multe zile pentru aceasta activitate. Astfel, pentru efectuarea controalelor medicale in vederea intocmirii fișei medicale obligatorii…

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- Dirty Fest, cunoscutul eveniment organizat de cei de la Dirty Shirt in perioada cand nu erau atat de faimoși precum sunt acum revine. Au evoluat, de la un eveniment organizat in Seini au ajuns sa cante pe scene mari ale muzicii rock. Și mai nou, de la Seini mergem la Cluj. „Dragilor, am decis sa facem…

- Societatea ASA CONS din Turda este implicata intr-un proiect unic: construcția celei mai mari ferme de reproducție de porci din Europa. Cea mai mare ferma de reproducție de porci din Europa va funcționa, in curand, in comuna Semlac, județul Arad. Conform agrointel.ro , proiectul va avea 6 corpuri, cu…

- Stimați cetațeni ai Campiei Turzii, astazi, in aceasta zi simbolica de 24 Ianuarie, ne unim pentru a celebra Ziua Unirii, un punct de cotitura in istoria noastra naționala. Este un moment pentru a ne aminti de lupta și viziunea inaintașilor noștri pentru un viitor mai bun. Ca președinta a Organizației…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a avizat un protest al fermierilor in centrul orasului Timisoara. Edilul spune ca ramane doar ca protestatarii sa obtina avizul Politiei Romane pentru a putea patrunde cu utilajele in oras.”Timisoara are o responsabilitate profunda pentru…