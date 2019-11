Masinile electrice si hibride inregistreaza cresteri puternice in Europa si in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial: Mașinile electrice le inlocuiesc pe cele diesel in Europa. Anunțul constructorilor de automobile Masinile noi cu motoare diesel din UE au inregistrat o scadere de 14,1% a inmatricularilor in trimestrul al treilea, in timp ce automobilele electrice au inregistrat un avans de 51,8%, potrivit…

- Conform analizei de specialitate, din totalul vanzarilor de masini ecologice, inregistrat in intervalul ianuarie - septembrie, cele mai multe (3.467 de unitati) sunt autoturisme hibride, in crestere cu 52,8- fata de aceeasi perioada din anul 2018, in timp ce 1.021 de unitati se incadreaza in categoria…

- Inmatricularile de autorturisme noi, in crestere. Masinile la mana a doua, mai putine! Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in septembrie 2019 cu +118.19% fata de septembrie 2018, atingand un volum de 6.046 unitati. Pe primele 9 luni din 2019, numarul autoturismelor noi inmatriculate…

- Suplimentarea programului Rabla Plus a avut un nou efect pozitiv pe piața auto din Romania,potrivit datelor publicate in aceasta saptamana de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Astfel, in ultima luna de vara, romanii au cumparat 625 de mașini electrice și hibride, corespunzator…

- România beneficiaza de una dintre cele mai mari bonificatii din Europa la achizitionarea unei masini elecetrice, în cuantum de 45.000 de lei, în functie de autovehiculul nou achizitionat. Conform dealerilor auto, cererea este una mult mai mare fata de anii trecuti si reprezinta…

- Manifestarile au debutat luni cu Forumul de Mobilitate Urbana Durabila, in cadrul caruia municipalitatea a prezentat masurile luate pentru incurajarea si facilitarea mobilitatii. "Planul de mobilitate urbana durabila urmareste realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil…

- In plin scandal al mașinilor diesel amenințate cu interdicția in marile orașe europene, pare ca si vanzarile au inregistrat o scadere, scrie observator.tv. Daca este sa ne uitam la Uniunea Europeana, comparativ cu prima jumatate a anului 2018, in aceeasi perioada din 2019 inmatricularile de…

- Piața auto din Europa va raporta in luna august o variație negativa a inmatricularilor, acesta fiind efectul secundar cauzat de introducerea testelor WLTP. Noul sistem a intrat in vigoare in 1 septembrie 2018, iar o mulțime de constructori au adoptat o strategie prin care au crescut semnificativ inmatricularile…