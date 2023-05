Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea de masini electrice accelereaza in Romania, dar suntem foarte in urma la reciclarea bateriilor care sunt toxice pentru mediu. Marea provocare nu este trecerea la vehicule nepoluante, ci eliminarea componentelor nocive. In sapte ani, va trebui sa reciclam de 30 de ori mai mult decat acum.

- Mașinile electrice ar putea fi considerate autoturisme de ”unica folosința”: Care este motivul și de ce asigurarile auto ar putea sa creasca substanțial Mașinile electrice ar putea fi considerate autoturisme de ”unica folosința”: Care este motivul și de ce asigurarile auto ar putea sa creasca substanțial…

- Bateriile mașinilor electrice au ajuns sa coste, in unele cazuri, cat jumatate din autoturism, iar pentru ca inlocuirea lor este costisitoare, asigurarile auto ar putea sa creasca substanțial, scrie antena3.ro.Asigurarile auto pentru masinile electrice ar putea sa creasca substantial, pentru ca bateriile…

- Inteligenta artificiala (AI) va juca in viitor un rol mai important in combaterea schimbarilor climatice si in promovarea electro-mobilitatii, a declarat cercetatorul german Ralf Herbrich, citat duminica de DPA. Acest expert in AI de la Institutul Hasso Plattner din Potsdam lucreaza de mai multa vreme…

- In cazul multor vehicule electrice, nu exista nicio modalitate de a repara sau de a evalua chiar și pachetele de baterii ușor avariate in urma accidentelor. Trecerea la era electrica vine cu costuri mari, ceea ce contrazice strategia laudatei durabilitați. Aceste baterii se aduna acum in depozitele…

- Bateriile de 12V sunt utilizate la un numar destul de mare de aplicații. Le poți folosi pentru a alimenta unii consumatori casnici sau pentru a transporta energie electrica. In general, bateriile de 12V sunt folosite pentru autoturisme (pornirea motorului), mașinuțe de golf, biciclete electrice, unele…

- Tarifele de referința RCA au fost majorate. Astfel, proprietarii de mașini vor plati mai mult fața de anul trecut, chiar și cu 40%. Tarifele de referința pentru asigurarile RCA au fost publicate de ASF , iar compararea acestora cu cele publicate in februarie 2022 arata o creștere pentru toate categoriile…

- Tarifele de referinta RCA 2023 au fost publicate de ASF, iar compararea acestora cu cele publicate in februarie 2022 arata o crestere pentru toate categoriile de varsta si toate capacitatile cilindrice. In piata, asta se va resimti in cresterea preturilor asigurarilor RCA. Tarifele RCA cresc cu 40-. …