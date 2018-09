Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3 din 4 romani petrec zilnic cel putin doua ore si jumatate pe zi in pozitia sezut, in fata computerului sau in fata televizorului. Concret, in Romania, 51% din romani nu se implica niciodata in activitati fizice, arata datele celui mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana,…

- Ministrul Transporturilor a semnat modificarea regulilor de omologare individuala și eliberare a carții de identitate pentru vehicule rutiere, iar mașinile cu volan pe partea dreapta nu vor mai fi omologate in țara noastra.

- UNTOLD anunța ca începând din sezonul fotbalistic 2018 -2019 devine sponsor oficial al echipei de fotbal FC Universitatea Cluj. UNTOLD este mai mult decât un festival de muzica, este și un model de bune practici, așa ca organizatorii festivalului își doresc sa se implice…

- Cateva mari orase europene au anuntat deja interzicerea circulatiei autovehiculelor pe motorina. Astfel, Roma a anuntat deja ca introduce o regula de interzicere a circulației acestor mașini din 2024, iar in anul urmator se va aplica o masura similara si in Madrid si Atena. „S-a terminat cu autovehiculele…

- In 2030, vanzarile vehiculelor diesel ar putea scadea pana la nivelul de 5% pe piata auto din Uniunea Europeana, situatie generata de preocuparile tot mai accentuate legate de calitatea aerului si standardele privind emisiile.

- Tribunalul administrativ federal din Leipzig a anunțat ca, pentru a aduce nivelul de poluare a aerului in conformitate cu normele Uniunii Europene, orasele germane au dreptul sa interzica circulatia autovehiculelor diesel vechi. Germania a facut un prim pas spre interzicerea masinilor diesel in februarie,…

- Cel mai mare producator de otel din India, JSW Steel, ar urma sa faca o oferta pentru combinatul siderurgic al ArcelorMittal din Galati, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, concurand cu firmele Metinvest (Ucraina) si Marcegaglia (Italia). Reprezentanţii ArcelorMittal…

- Locuintele directorului Audi, Rupert Standler, si a unui membru al consiliului de administratie din companie au fost perchezitionate luni, acestia fiind suspecti in scandalul trucarii testelor privind emisiile de gaze, au declarat procurorii de la Munchen. Atat Rupert Stadler cat si membrul consiliului…