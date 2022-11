Mașină Tesla scăpată de sub control rade tot în China (VIDEO) Imagini șocante au fost facute publice de rețelele sociale. Imaginile surprind un accident provocat de o mașina Tesla, scapata de sub control. Tesla cu pricina rade tot in China, mai precis pe o strada. Ce s-a intampat? Șoferul incerca sa parcheze automobilul, cand pedala de frana a incetat sa funcționeze iar mașina a inceput sa accelereze singura. Producatorul auto american Tesla a anunțat ieri ca va ajuta poliția chineza sa investigheze un accident in care a fost implicat una dintre mașinile sale Model Y. Mașina Tesla scapata de sub control Aceasta dupa ce presa locala a declarat ca doua persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

