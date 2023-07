Mașină spulberată de tren la barieră. Patru oameni au ajuns la spital Un autoturism a fost facut zob, la trecerea la nivel cu calea ferata, de catre un tren. Patru oameni au ajuns la spital in urma incidentului. La iesirea din halta de miscare (Hm) Orbeni, trenul IR 1754 a lovit duminica, in jurul orei 15:21, un autoturism aflat pe trecerea la nivel cu calea ferata, dotata cu semnalizare automata (SAT), iar in urma impactului au rezultat patru victime, a anuntat duminica CFR S.A. „Trenul IR 1754, care circula in relatia Suceava – Bucuresti Nord, va stationa la locul accidentului rutier pana cand organele abilitate finalizeaza toate procedurile necesare, care se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3Din nefericire, 4 oameni, dintre care doi copii, au murit dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de trenul Interegio Suceava ndash; Bucuresti Nord. Accidentul s a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de lana Halta Orbeni, iar in urma acestuia traficul feroviar a fost blocat pe…

- Tragicul incident s-a produs, duminica, la ieșirea din halta Orbeni, județul Bacau, dupa ce un tren a surprins și a lovit o mașina aflata pe trecerea la nivel cu calea ferata, care era dotata cu semnalizare automata, relateaza Club Feroviar. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care,…

- Doi copii și doi adulți au murit dupa masina lor a fost lovita de tren in judetul Bacau. Mașina s-a rupt in doua la trecerea la nivel cu calea ferata situata la ieșire din halta Orbeni, județul Bacau. Purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan, a transmis ca trenul IR 1754, care circula in relația…

- O mașina s-a rupt in doua in urma unui accident intre un tren și un autoturism, la trecerea la nivel cu calea ferata situata la ieșire din halta Orbeni, județul Bacau. Sunt patru victime.Potrivit informațiilor transmise de purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan, trenul IR 1754, care circula…

- Doua trenuri cu peste 400 de pasageri sunt blocate, miercuri, in județul Suceava, dupa o alunecare de teren pe calea ferata. La fața locului intervin echipele ISU pentru deblocarea liniei ferate. Alin Galeata, de la ISU Suceava, a declarat, ca forțele de ordine sunt la fața locului. Un agent economic…

- Langa noi FOTO: Accident feroviar intr-o localitate din Suceava. O mașina a fost lovita de tren. O victima Un accident feroviar a avut loc, vineri dimineața, la o trecere la nivel cu calea ferata din județul Suceava. Din primele date, un autoturism a fost lovit de tren. Potrivit ISU Suceava, accidentul…

- Accident grav pe calea ferata. O mașina a fost lovita de un tren, la Roșiești, in județul Vaslui. In vehicul se aflau o femeie de 38 de ani și un copil de 7 ani, care au fost grav raniți. La locul accidentului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare și descarcerare. Ca intotdeauna in cazul accidentelor…

- O mașina a fost spulberata de un tren pe calea ferata, in județul Vaslui. Cel puțin doua victime, printre care și un copil de șapte ani, au ramas incarcerate. O masina a fost lovita, duminica, de un tren, la Rosiesti, in judetul Vaslui, fiind anuntate trei victime neincarcerate. ”Din primele informatii,…