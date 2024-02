Mașină răsturnată la Țițești Mașina rasturnata la Țițești In cursul nopții, pompierii de la Detașamentul Mioveni au intervenit in localitatea Țițești, la un eveniment rutier in care un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma evenimentului, paramedicii SMURD au evaluat și transportat la spital o persoana de sex feminin, in varsta de 42 de ani, care prezenta […] Articolul Mașina rasturnata la Țițești apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

