Mașină răsturnată la Băbana Un eveniment rutier a avut loc, marți seara, in Argeș, comuna Babana. Citește și Contestația primarului din Mioveni se judeca pe 12 octombrie Este vorba despre un autoturism rasturnat in afara parții carosabile. “In urma evenimentului a rezultat o singura victima, care a fost preluata de catre echipajul medical”, transmite ISU Argeș. Pompierii asigura masuri specifice. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

