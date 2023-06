Mașină întoarsă cu roțile-n sus, pe linia de tramvai, după un accident la Timișoara Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, la intersecția Ștefan cel Mare și Pestalozzi din Timișoara, produs din neatenția unui șofer de 72 de ani. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. „Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 72 de ani a condus un autoturism pe strada […] Articolul Mașina intoarsa cu roțile-n sus, pe linia de tramvai, dupa un accident la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

