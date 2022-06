Mașină găsită plutind în râul Mureș. Pompierii caută eventuale victime UPDATE În mașină nu se află nimeni Un apel la 112 a alertat echipajele de urgența despre o mașina cazuta in raul Mureș, in zona localitații aradene Felnac. La fața locului, din partea ISU Arad s-au deplasat o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD de la Vladimirescu, in total opt subofițeri. Vom reveni cu amanunte. UPDATE Conform ISU Arad, mașina este blocata […] Articolul Mașina gasita plutind in raul Mureș. Pompierii cauta eventuale victime UPDATE In mașina nu se afla nimeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

