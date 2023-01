Parada din Ajun a „mascaților” din localitatea Berzunți, din județul Bacau, a fost transformata intr-o parodie dupa razboiul din Ucraina. Tractoarele au fost transformate in tancuri, cu „bombe atomice” pe ele, iar „Plugușorul” este un dialog intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Potrivit imaginilor postate de Bacau TV, in dialogul rimat dintre Zelenski și Putin, […] The post „Mascații” din Bacau au parodiat razboiul lui Putin. Revolta pe internet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .