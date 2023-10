Mască vândută pentru 150 de euro, revândută cu peste 4 milioane de euro. Cazul a ajuns în instanță Un cuplu din Franța a dat in judecata un anticariat local dupa ce a aflat ca o masca africana pe care a vandut-o cu 150 de euro a fost revanduta ulterior la licitație pentru aproximativ 4,2 milioane de euro, relateaza Business Insider. Femeia de 81 de ani și soțul ei, in varsta de 88 de ani, faceau curațenie in casa lor de vacanța, in 2021, cand au gasit masca africana. Potrivit documentelor depuse in instanța, cei doi au mers la un anticariat local pentru a vinde piesa. Ambele parți au convenit asupra unui preț de 150 de euro. Avocatul cuplului a spus ca clienții sai au crezut in mod eronat ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Un cuplu din Franța a dat in judecata un anticariat local dupa ce a aflat ca o masca africana pe care a vandut-o cu 150 de euro a fost revanduta ulterior la licitație pentru aproximativ 4,2 milioane de euro, relateaza Business Insider.

