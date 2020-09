Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a deciziei de prelungire a normelor sanitare de restricție, persoanele sosite din România și Bulgaria sunt obligate sa efectueze o izolare de 14 zile la propriul domiciliu. Intrarea în Italia se face pe baza actului care atesta…

- Septembrie este luna redeschiderii școlilor pentru multe state ale lumii. Cu o serie de restricții insa. Elevi din toata lumea vor trebui sa se obișnuiasca cu gandul ca vor sta doar in clasa pe toata durata cursurilor, chiar și in pauze, ca vor avea ore mai scurte și vor purta masca in permanența. Multe…

- Scandal monstru pe o strada din Capitala, doua persoane s-au certat cu poliția minute in șir chiar sub ochii copiilor. Cei doi au fost prinși de agenți ca nu purtau msaca de protecție intr-o casa de pariuri. Aceștia au fost amendați și duși la secție. Ei au postat imaginile pe internet și ii acuza pe…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata seara la Ierusalim si Tel Aviv pentru a denunta coruptia si modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 si a consecintelor sale de catre guvernul israelian, noteaza AFP.Citește și: Profeție devastatoare a unui doctor: Daca nu se termina cu teoriile conspiraționiste,…

Romanii ar putea primi interdicție de a intra in Italia, dupa ce situația din țara noastra s-a agravat in ultima vreme. Spre comparație, Italia a raportat ieri 230 de cazuri noi, in timp ce Romania a confirmat 799 de noi cazuri de coronavirus.

- Romanii ar putea primi interdicție de a intra in Italia, dupa ce situația din țara noastra s-a agravat in ultima vreme. Spre comparație, Italia a raportat ieri 230 de cazuri noi, in timp ce Romania a confirmat 799 de noi cazuri de coronavirus.

- Austria va ridica de la 16 iunie restrictiile de circulatie pentru 31 de state din Europa, dar le va mentine pe cele aplicate in cazul Marii Britanii, Suediei, Spaniei si Portugaliei, a anuntat miercuri ministrul de externe Alexander Schallenberg, intr-o conferinta de presa, transmit DPA si AFP.Din…

- Guvernul Austriei a decis, marti dupa-amiaza, reluarea calatoriilor spre Italia, Grecia, Croatia si alte numeroase state europene, incepand din 16 iunie, afirma surse guvernamentale de la Viena citate de...